Ermittlungen gegen Woelki ziehen sich

Köln. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki werden sich voraussichtlich noch einige Monate hinziehen. Gegenstand des Verfahrens seien nach wie vor die Vorwürfe der Abgabe zweier falscher Versicherungen an Eides statt in mehreren Zivilverfahren sowie der Vorwurf des Meineides im Zusammenhang mit seiner Vernehmung vor dem Landgericht Köln im März 2023, wie die Staatsanwaltschaft Köln gegenüber dpa am Dienstag mitteilte. Begonnen haben die Ermittlungen im November 2022. (dpa/jW)