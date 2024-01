Kubicki: FDP muss sich noch mehr durchsetzen

Berlin. Ihre dominante Rolle in der Ampelregierung verschleiert die FDP offenbar so erfolgreich vor den eigenen Mitgliedern, dass Spitzenvertreter nun »durchsetzungsstärkeres« Vorgehen in der Regierung einfordern, darunter Parteivize Wolfgang Kubicki am Dienstag im Deutschlandfunk. Er reagierte damit auf das Ergebnis einer Mitgliederbefragung zum Verbleib in der Koalition, die der Kreisverband Kassel angestoßen hatte. 52,2 Prozent der Teilnehmenden hatten für den Verbleib an der Seite von SPD und Grünen gestimmt. Kubicki kündigte »Nachbesserungen« bei der Besteuerung von Agrardiesel und Kraftfahrzeugen an. (dpa/jW)