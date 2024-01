Frankreich schließt Botschaft im Niger

Niamey. Frankreich hat seine Botschaft im Niger bis auf weiteres geschlossen. Seit dem Militärputsch in dem westafrikanischen Land vor fünf Monaten sei die Arbeit der Botschaft praktisch unmöglich geworden, teilte das Außenministerium in Paris am Dienstag mit. Diplomatische Mitarbeiter seien an der Einreise gehindert worden. Die Botschaft setze ihre Arbeit von Paris aus fort. Der französische Botschafter hatte den Niger bereits vor Monaten verlassen. Kurz vor Weihnachten hatte die ehemalige Kolonialmacht Frankreich auch ihre Soldaten aus dem Niger abgezogen. (dpa/jW)