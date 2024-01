USA ziehen Flugzeugträger vor Israel ab

Washington. Der zu Beginn des Gazakrieges ins Mittelmeer entsandte US-Flugzeugträger »USS Gerald R. Ford« wird wieder abgezogen. Das Kriegsschiff werde das östliche Mittelmeer »in den kommenden Tagen« verlassen und in seinen Heimathafen zurückkehren, teilte die US-Marine am Montag mit. Sie werde weiterhin »mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um die maritime Sicherheit in der Region zu stärken«. Alle »staatlichen oder nichtstaatlichen Akteure« sollen davon abgehalten werden, »diese Krise über den Gazastreifen hinaus zu verschärfen«. Seit dem Kriegsbeginn am 7. Oktober hatte Washington seine Truppen in der Region verstärkt. (AFP/jW)