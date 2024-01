Bezahlsystem EPI soll 2024 starten

Frankfurt am Main. Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz glaubt an den Erfolg des 2024 startenden einheitlichen europaweiten Bezahlsystems EPI. »Ich sehe sehr großes Potential. Deutschland, Frankreich, Benelux sind schon vertreten. Ich höre von den EPI-Verantwortlichen, dass es intensive Gespräche mit Interessenten aus weiteren europäischen Ländern gibt«, wurde Balz am Sonnabend von dpa zitiert. EPI wäre das erste paneuropäische Bezahlsystem. (dpa/jW)