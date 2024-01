EZB simuliert schweren Cyberangriff

Frankfurt am Main. Wie gut sind die großen Banken im Euroraum gegen Angriffe auf ihre IT-Systeme gewappnet? Die Aufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) wollen es genauer wissen und starten Anfang 2024 ihren ersten Stresstest zu Cyberrisiken. »Es wird ein schwerer Cyberangriff simuliert, der den Geschäftsbetrieb unterbricht. Aus Sicht der Institute wird es also ernst«, wurde Anneli Tuominen, die Mitglied im Aufsichtsgremium der EZB-Bankenaufsicht ist, am Sonntag von dpa zitiert. (dpa/jW)