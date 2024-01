Finanzwende: Steuergeld aus Aktiendeals fordern

Frankfurt am Main. Der Verein Bürgerbewegung Finanzwende fordert in der Haushaltskrise mehr Einsatz von der Politik, um entgangenes Steuergeld aus illegalen Aktiendeals von Banken zurückzufordern. »Derzeit werden händeringend Milliarden für Einsparungen gesucht, aber unberechtigte Gewinne der Banken werden nicht konsequent zurückgeholt«, wurde Vorstand Gerhard Schick am Montag bei dpa zitiert. »Das ist eine politische Frage.« Er forderte mehr Tempo bei der Aufarbeitung des Cum-ex-Komplexes, der als größter Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik gilt. (dpa/jW)