Tschad: Neuer Premier ernannt

N’Djamena. Wenige Tage nach der Annahme einer neuen Verfassung hat Übergangspräsident Mahamat Idriss Déby Itno einen neuen Premierminister ernannt: Succès Masra, ein Ökonom, der die Oppositionspartei »Les Transformateurs« anführt. Seine Regierung soll die demokratischen Wahlen Ende 2024 organisieren, die die Übergansphase beenden sollen, hieß es am Montag in einem Dekret im Staatsfernsehen. Der Tschad wird derzeit von Militärs regiert. Ein genauer Wahltermin steht noch aus. Die neue Verfassung, die von Masra implementiert werden soll, strebt einen zentral regierten Staat an. Die Opposition hatte den Entwurf abgelehnt und ein föderales Staatssystem gefordert. Die Übergangsregierung und die Opposition hatten Ende Oktober jedoch in einem Memorandum festgehalten, gemeinsam zu einer friedlichen Lösung für das Land kommen zu wollen. (dpa/jW)