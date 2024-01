Pakistan: Khan von Wahl ausgeschlossen

Islamabad. Die pakistanische Wahlkommission hat den inhaftierten früheren Regierungschef Imran Khan sowie die meisten Kandidaten seiner Partei von der Parlamentswahl am 8. Februar ausgeschlossen. Der Sprecher von Khans Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Raoof Hasan, sagte am Sonntag zu AFP, »90 bis 95 Prozent unserer Kandidaten wurden abgelehnt.« Khan war im August wegen Korruption zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde später gekippt, Khan blieb aber wegen des Vorwurfs der Weitergabe staatlicher Dokumente im Gefängnis. Der Cricket-Star und Exregierungschef weist die Vorwürfe als politisch motiviert zurück. Pakistans Wahlkommission schloss ihn dennoch von der Parlamentswahl aus. Die endgültige Fassung der Kandidatenliste soll am 23. Januar veröffentlicht werden. (AFP/jW)