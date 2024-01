CSU will verschärften Angriff auf Arme

Berlin. Nach dem Bekanntwerden von Plänen des SPD-geführten Arbeits- und Sozialministeriums für schärfere Sanktionen gegen »arbeitsunwillige« Bezieher von Bürgergeld nimmt die CSU den Ball auf und verlangt noch härtere Maßnahmen. Den Betroffenen müsse das Bürgergeld komplett gestrichen werden und das unbefristet, heißt es in einem Beschlussentwurf für die bevorstehende Winterklausur der CSU-Landesgruppe, aus dem das Portal T-online am Montag zitierte. »Es muss so lange Leistungsstreichungen geben, wie ein Bürgergeldempfänger sich weigert, zumutbare Arbeit anzunehmen«, heißt es in der Vorlage. Ein weiterer CSU-Vorschlag betrifft die »Flexibilisierung« der Arbeitszeit. Hierfür solle unter anderem die gesetzliche Höchstarbeitszeit pro Tag abgeschafft werden. (AFP/jW)