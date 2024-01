Geldvermögen: Privathaushalte 2023 reicher

Frankfurt am Main. Privathaushalte in Deutschland sind 2023 in Summe reicher geworden. Kursgewinne an den Aktienmärkten und gestiegene Sparzinsen ließen das nominale Geldvermögen binnen Jahresfrist um 6,4 Prozent auf etwas mehr als 7,9 Billionen Euro zulegen, so Volkswirte der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank (DZ-Bank), berichtete dpa am Montag. »Bei einer weiter sinkenden Inflation und einer allmählichen wirtschaftlichen Erholung bleiben die Perspektiven für den Geldvermögensaufbau der privaten Haushalte auch im neuen Jahr gut«, schreibt DZ-Ökonom Michael Stappel. Vorrangig für jene, die eh wohlsituiert sind. (dpa/jW)