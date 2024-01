UN fordert Sondergesandten für Afghanistan

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution verabschiedet, in der die Ernennung eines Sondergesandten für Afghanistan gefordert wird. Die Resolution wurde am Freitag mit 13 Stimmen im Sicherheitsrat angenommen, Russland und China enthielten sich. Japan hatte zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten die Resolution aufgesetzt. Die afghanische Regierung wird von keinem Land der Welt und von keiner Weltorganisation offiziell anerkannt. Nach jahrelanger westlicher Militärpräsenz hatten die radikalislamischen Taliban 2021 die Macht in Afghanistan zurückerobert und ein sogenanntes islamisches Emirat ausgerufen. (AFP/jW)