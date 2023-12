Signa-Gruppe: Weiterer Insolvenzantrag

Wien. Die angeschlagene Signa Holding GmbH des österreichischen Investors René Benko hat einen weiteren Insolvenzantrag gestellt. Am Freitag wurde nach Angaben des Handelsgerichts Wien ein Insolvenzantrag der Signa Development Selection AG eingereicht. Die auf »Projektentwicklungen« spezialisierte Aktiengesellschaft strebt demnach, wie von Signa bereits am Donnerstag angekündigt, ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung an. Am Donnerstag hatte das »Immobilienflaggschiff« der Gruppe, die Signa Prime Selection AG, ebenfalls einen Insolvenzantrag gestellt. (dpa/jW)