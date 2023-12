Trotz Sanktionen: Huawei steigert Umsatz

Beijing. Der chinesische Technologieriese Huawei hat seinen Umsatz um fast neun Prozent gesteigert. In einem am Freitag veröffentlichten Neujahrsbrief von Verwaltungsratspräsident Hu Houkun an die Beschäftigten hieß es, die Verkäufe seien von Januar bis Dezember auf »mehr als 700 Milliarden Yuan« (ca. 90 Milliarden Euro) gestiegen. Laut AFP konnte das Unternehmen »nach eigenen Angaben den ›Sturm‹ der US-Sanktionen« überstehen. Sowohl die USA als auch die EU üben Druck auf Huawei aus. (AFP/jW)