USA: Maine schließt Trump von Vorwahl aus

Washington, D. C. Als zweiter US-Bundesstaat nach Colorado hat nun auch Maine den ehemaligen Präsidenten Donald Trump von der Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner ausgeschlossen, wie das zuständige Ministerium in Augusta am Donnerstag abend (Ortszeit) auf X mitteilte. Laut Shenna Bellows, der zuständigen Secretary of State of Maine, sei der Vorwahlantrag des Expräsidenten »ungültig«. Trump sei laut einem Verfassungszusatz »nicht für das Präsidentenamt qualifiziert«. Demnach sind Personen von Wahlen ausgeschlossen, die einen »Aufstand« gegen die Verfassung angezettelt haben, so Bellows. (dpa/jW)