Serbien: Demonstranten blockieren Straßen

Belgrad. Aus Protest gegen angeblichen Wahlbetrug haben Dutzende Demonstranten am Freitag eine wichtige Straßenkreuzung in Belgrad blockiert. Sie errichteten Zelte auf der im Regierungsviertel gelegenen Kreuzung und kündigten eine 24stündige Blockade an. Am Sonnabend ist ein Protestmarsch in der serbischen Hauptstadt geplant. Die Demonstranten fordern Neuwahlen. Die Regierungspartei von Präsident Aleksandar Vučić hatte die Parlaments- und Kommunalwahlen am 17. Dezember laut offiziellen Angaben klar gewonnen. Internationale Wahlbeobachter berichteten allerdings von Unregelmäßigkeiten. (AFP/jW)