187 Tote an einem Tag in Gaza

Tel Aviv. Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde vom Freitag in den zurückliegenden 24 Stunden 187 Menschen getötet worden. Die Zahl der seit Kriegsbeginn in Gaza getöteten Palästinenser stieg demnach auf 21.507. Zuletzt war die Zahl am Donnerstag mit 21.320 beziffert worden. Den Angaben zufolge wurden zudem 55.915 Menschen im Gazakrieg verletzt. Die Genfer Organisation Euromed Monitor nennt allerdings weit höhere Opferzahlen. Sie sprach am Mittwoch von 29.124 getöteten Palästinensern in Gaza seit dem 7. Oktober. (dpa/jW)