Die Deutsche Bahn, DB, weithin bekannt als »Die Bahn«, blickt im Januar 2024 zurück auf 30 Jahre »Bahnreform«. Bekanntermaßen häufen sich aber die Probleme. »Zug verspätet« oder »Zug fällt aus« hieß es im November bei fast 50 Prozent der Bahnreisen. Was gibt es für die Passagiere zu feiern?

Außer der Absicht, das Bahnnetz jetzt wieder instand zu setzen, gibt es wenig zu feiern. Die derzeit erforderliche Instandsetzung bezieht sich auf die bundeseigene Deutsche Bahn AG, DB AG, genauso wie auf mit dem Nah- und Fernverkehr beauftragte Privatunternehmen, etwa »Flixtrain« der Aktiengesellschaft Flix SE, und staatliche ausländische Verkehrsunternehmen, wie die Österreichischen Bundesbahnen, die ÖBB-Holding AG. Das ist eine Folge der »Bahnreform«. Privatbahnen fahren mitunter auf Nebengleisen, die nur ihnen zur Verfügung stehen. Die werden nicht als erste instand gesetzt, obgleich das teilweise dringend notwendig wäre. Treten Zugausfälle und Verspätungen auf, müssen Gemeinden, Landkreise und Verkehrsverbünde Strafzahlungen an den Besteller leisten.

Welche politischen Einschätzungen führten zu dem desaströsen Zustand, in dem sich die Bahn heute befindet?

Wir hatten von Anfang an Zweifel, dass das Netz stabil und kostendeckend von einer Aktiengesellschaft betrieben werden könnte. Wir sprachen uns dafür aus, aus dem neuen Unternehmen »DB InfraGO AG«, das am 1. Januar den Betrieb aufnehmen wird, keine gewinnorientierte AG zu machen. Sie hätte eher gemeinwohlorientiert (das »GO« in »InfraGO« soll tatsächlich »Gemeinwohlorientierung« ausdrücken, jW) als gemeinnützige GmbH arbeiten sollen. Alles andere ist nicht im Sinne der Fahrgäste. Die Bahn war 30 Jahre lang unterfinanziert, das System ist marode und muss verbessert werden. Wenn die ganzen Einnahmen, die aus dem Netz erwirtschaftet werden, also Trassen- oder Stationsgebühren, wieder ins Netz fließen sollen – und nichts an den Bund als Eigentümer gehen sollen – wird es mit der AG Probleme geben. Der Betrieb kann aus unserer Sicht in Konkurrenz gewinnbringend betrieben werden, sofern das Netz funktioniert. Das ist aber nicht der Fall.

Es gibt Kritik an fehlenden Kontrollmöglichkeiten, wenn die »DB InfraGO AG« das Netz generalsanieren und für die Zukunft fit machen soll.

In der Tat hätten wir uns bessere Kontrollen gewünscht – und dass die Fahrgastverbände einbezogen werden. Mitunter sitzen im Aufsichtsrat Menschen ohne die notwendigen Systemkenntnisse. Auch der Bundesrechnungshof und die Monopolkommission kritisieren, dass das Bundesministerium für Digitales und Verkehr nicht auf die gesellschaftsrechtlichen Einflussmöglichkeiten auf die DB setzt. Der Bund hat ihnen zufolge zu allem »ja und amen« gesagt und einfach alles durchgehen lassen.

Im Aufsichtsrat der »DB InfraGO AG« wird an der Spitze Berthold Huber stehen, er ist Konzernvorstand für Infrastruktur bei der Deutschen Bahn AG. Die Führung kontrolliert sich also im Zweifel selbst?

Im Aufsichtsrat werden auch Gewerkschaftsvertreter und Mitglieder der Bundesregierung sitzen. Tatsächlich hat man dem Vorstand zu viel Macht überlassen. Und noch wichtiger: Weil das Netz der Daseinsvorsorge dient, müsste sich eigentlich eine öffentlich-rechtliche Agentur außerhalb der DB AG darum kümmern.

Droht aktuell eine Zerschlagung der Bahn, wie Wirtschaftslobbyisten sie fordern?

Ja. Bei der Argumentation werden Beispiele wie Japan angeführt, wo die Bahn privat sei und funktioniere. Dort wird aber von staatlicher Seite mehr Geld in die Bahn investiert als in Deutschland. Die Rahmenbedingungen in Kyoto, Osaka und Tokio sind andere als im »Autoland Deutschland«: Dort kann nur ein Auto anmelden, wer einen Stellplatz hat. Deshalb fahren dort mehr Menschen mit der Bahn. Hier aber werden Autoindustrie und Autofahrer ständig mit staatlichen Mitteln subventioniert. In vielen anderen Ländern ist der Bahnverkehr attraktiver und hat ein dichteres Netz. Für den dortigen Nahverkehr benötigt man keinen Fahrplan, sondern geht einfach zum Bahnhof und nimmt den nächsten Zug – mit einer Wartezeit von maximal zehn Minuten.

Was fordern Sie von der Regierung?

Sie muss mehr Geld investieren, um das System mit mehr Bahn- und Busverbindungen aufs Land auszuweiten. Es muss außerdem eine dichtere Taktung geben. Und: Nähme man dem Autofahrer das Geld ab, das das Autofahren wirklich kostet, würde die Bereitschaft erhöht, den kollektiven – und im Idealfall: tatsächlich »öffentlichen« – Personennahverkehr zu nutzen.