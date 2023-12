Schwere Luftangriffe auf die Ukraine

Kiew. In der Ukraine sind kurz vor dem Neujahrsfest bei russischen Luftangriffen zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Bis Freitag nachmittag waren 26 Todesopfer bekannt, 137 Menschen wurden verletzt, wie die ukrainischen Behörden mitteilten. Tote gab es demnach in Dnipro, Charkiw, Saporischschja, Odessa, Lwiw und der Hauptstadt Kiew. Das ukrainische Militär sprach vom »massivsten Luftangriff« auf die Ukraine seit fast zwei Jahren. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge feuerte Russland 158 Raketen und Kampfdrohnen ab. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach seinerseits von einem »massierten Schlag mit Hochpräzisionswaffen und Drohnen«. Dieser sei allein gegen militärische Ziele wie Rüstungsbetriebe, Militärflughäfen und Waffendepots geführt worden. »Alle anvisierten Objekte wurden getroffen«, betonte das Ministerium dabei. (dpa/jW)