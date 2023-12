ZUMA Wire/IMAGO »Stop Shadow Banning«: Protest vor der Meta-Zentrale in Kalifornien (Menlo Park, 12.12.2023)

In Zeiten von Krieg und Krisen informieren sich viele Menschen über soziale Netzwerke wie die Plattformen Facebook und Instagram des Meta-Konzerns. Schnell stieg nach dem Terroranschlag der Hamas Anfang Oktober der Druck auf die Digitalwirtschaft, entschieden gegen Desinformation vorzugehen. Die Führungsriege von Meta hat ihre Moderation allerdings darauf ausgerichtet, Inhalte wegzumoderieren, die den Interessen der israelischen Regierung zuwiderlaufen. Systematisch werden Beiträge entfernt, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, wie eine Studie von Human Rights Watch zeigt, die vergangene Woche veröffentlicht wurde.

Darin analysieren die Autoren Muster der unzulässigen Entfernung oder Ausblendung von eigentlich zulässigen Posts. Dazu zählen etwa friedliche Aufrufe zur Unterstützung Palästinas oder Hinweise, dass Menschenrechte auch in Gaza gelten. Verdeutlicht wird auch, dass die einseitige Moderation auf mangelhafte Richtlinien des Konzerns und eine uneinheitliche Umsetzung zurückgehen. Weitere Ursachen sind demnach politische Einflussnahme und ein übermäßiges Vertrauen in automatisierte Tools der Content-Moderation.

1.000 Fälle in 60 Ländern

»Metas Zensur von Inhalten, die Palästina unterstützen, verschärft die Lage der Palästinenserinnen und Palästinenser in einer Zeit, in der sie bereits unterdrückt werden und ihnen unvorstellbare Greueltaten widerfahren«, sagte die stellvertretende Direktorin von Human Rights Watch, Deborah Brown, bei der Veröffentlichung der Ergebnisse. Weiter betonte sie, soziale Medien seien »eine wichtige Plattform für Menschen, um Zeugnis abzulegen und sich offen gegen Missstände auszusprechen«. Die Zensur im Internet trage dazu bei, dass das Leid der Menschen im Gazastreifen nicht sichtbar werde.

Für die Analyse wurden über 1.000 Fälle von Onlinezensur in gut 60 Ländern untersucht. Dabei haben die Experten sechs zentrale Muster aufgedeckt, die jeweils in mehr als 100 Fällen vorkamen: Entfernung von Inhalten, Sperrung oder Löschung von Konten, fehlende Möglichkeiten, sich mit den Inhalten zu befassen, fehlende Möglichkeiten, Konten zu folgen, Einschränkungen bei Nutzungsfunktionen sowie »Shadow Banning«. Letzteres beschreibt eine erhebliche Verringerung der Sichtbarkeit von Beiträgen. Meta berief sich dabei häufig auf eine eigene Richtlinie, die wiederum auf einer von der US-Regierung geführten Liste von Terrororganisationen basiert.

Diese Richtlinie sei ebenso wie weitere zu Themen wie Gewalt und Hassrede falsch angewandt worden, kritisiert Human Rights Watch. Es sei zuwenig geprüft worden, ob die konkreten Inhalte zulässig sind. Zudem werde die Politik der »berichtenswerten Inhalte« inkonsequent umgesetzt, so dass viele Beiträge entfernt werden, die dokumentieren, wie Palästinenser verletzt oder getötet werden. Das sei durchaus berichtenswert, so die Organisation. Neu ist das Thema nicht: Schon 2021 legte Human Rights Watch einen Bericht vor, der aufzeigte, wie Meta in Debatten um den Palästina-Konflikt einseitig moderiert.

Flut von Fake News

In die Kritik geraten sind im Zuge des aktuellen Gazakriegs – wie in vielen früheren Kriegs- und Krisensituationen – neben Meta auch andere Plattformen der großen US-Digitalkonzerne, etwa Elon Musks X. »In Krisen wie terroristischen Greueltaten, Kriegen und Naturkatastrophen neigen die Menschen dazu, sich auf Social-Media-Plattformen zu stürzen, um schnell gut zugängliche Informationen zu erhalten«, so Imran Ahmed, Geschäftsführer des »Zentrums gegen Hass im Internet« (Center for Countering Digital Hate, CCDH). Durch die Kombination dieser Flut an Falschinformationen mit Algorithmen, die extreme Inhalte fördern, würden die Netzwerke zu einem schlechten Ort, um an zuverlässige Informationen zu kommen.

Von Meta fordert Human Rights Watch nun, auf seinen Plattformen freie Meinungsäußerungen zuzulassen, auch über Menschenrechtsverletzungen und politische Bewegungen. Zudem müsse das Unternehmen sicherstellen, dass keine Inhalte entfernt werden, die im öffentlichen Interesse liegen. Eine gerechte und diskriminierungsfreie Moderation müsse sichergestellt werden.