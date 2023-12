Bekennerschreiben zu Aktion gegen Betonfirma

Berlin. In Berlin haben Mittwoch morgen Unbekannte auf dem Gelände des Baustofffabrikanten Cemex Deutschland AG »mittels Feuer mehrere Betonmischfahrzeuge aus dem Verkehr gezogen«, wie es in einem auf der Plattform indymedia.org anonym veröffentlichten Bekennerschreiben heißt. Dieses stammt demnach von der Gruppe »Switch Off!«. »Fast zehn Prozent des Kohlendioxids, das dieses System derzeit in die Luft bläst, stammen aus der Zementindustrie.« Außerdem habe Cemex eine israelische Firma gekauft, die Material für israelische Sperranlagen geliefert habe. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. (jW)