Rojava Information Center Sechs Todesopfer der türkischen Luftangriffe im Norden Syriens sind in Qamişlo von Tausenden Menschen verabschiedet worden (26.12.2023)

Seit Sonnabend bombardiert die Türkei erneut zivile Infrastruktur der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Sehen Sie eine Verbindung zwischen dem jüngsten Votum eines türkischen Parlamentsausschusses für den schwedischen NATO-Beitritt und den Angriffen?

Mit Sicherheit besteht eine Verbindung zu dem Beschluss des türkischen Parlaments, dem NATO-Beitritt Schwedens zuzustimmen. Um grünes Licht für seine Angriffe zu bekommen, wird Präsident Erdoğan alles getan haben, was in seinen Händen liegt. Die Türkei verhandelt also ganz offen, wie auf einem Markt, über das Überleben der Völker der Region. Eines der Ergebnisse dieser Politik ist das Einverständnis zu diesen Angriffen im Gegenzug für den NATO-Beitritt Schwedens. Die Türkei als NATO-Macht greift die Menschen und das Land in Nord- und Ostsyrien mit den Waffen des Kriegsbündnisses an. Ankara verfolgt schon mehr als hundert Jahre existierende osmanische Träume und versucht nun, Machtbestrebungen, die vorher nicht möglich waren, mit dreckigen Methoden umzusetzen. Heute sehen wir, dass die faschistischen Kräfte, die zuallererst durch das AKP-MHP-Regime in der Türkei vertreten werden und damit aber die Vorreiter aller kolonialen und kapitalistischen Kräfte sind, Krieg gegen unsere Revolution und deren Errungenschaften führt.

Wie ist die aktuelle Situation für die Menschen in der Selbstverwaltungsregion?

Innerhalb von einem Jahr hat die Türkei schon drei solcher brutalen Angriffswellen durchgeführt. Jedoch sieht diesmal jeder, dass bei den Angriffen der letzten Tage Zivilistinnen und Zivilisten zum Ziel werden. Infrastruktur wie Krankenhäuser, ein Dialyse- und Sauerstoffzentrum, eine Buchdruckerei, Ölförderanlagen, Elektrizitätswerke und Verteiler wurde direkt getroffen. Die Feindschaft Erdogans gegenüber der Region richtet sich auch gegen die Freiheit der Frau. Heute behauptet die offizielle Propaganda in der Türkei, dass das Ziel der Angriffe militärische Orte gewesen wären, aber das entspricht nicht der Wahrheit. Das allgemeine Stillschweigen der anderen Staaten kann von der Türkei als Einverständnis verstanden werden. Die Menschen in Nord- und Ostsyrien leisten bis heute pausenlos Widerstand. Erdoğan konnte niemals ihren Willen brechen, denn sie haben sich den Widerstand Abdullah Öcalans (seit 1999 in der Türkei inhaftierter Vordenker der kurdischen Befreiungsbewegung, jW) auf der Gefängnisinsel Imralı zum Beispiel genommen. Der türkische Staat kann nicht die Hoffnung vernichten und daher auch nicht die Menschen der Region.

Im Gebiet der Autonomieverwaltung Nord- und Ostsyriens sind Tausende Kämpfer des sogenannten islamischen Staats, IS, inhaftiert. IS-Anhängerinnen und ihre Kinder werden in Camps wie Al-Hol bewacht. Hat die Türkei keine Angst vor den Dschihadisten?

In Nord und Ostsyrien existieren heute Sicherheitsverwahrungsanstalten mit den gefährlichsten aller IS-Anhänger und auch große Camps wie Al-Hol und Roj, in denen IS-Familien untergebracht sind. In diesen Camps versucht der IS pausenlos eine neue Generation aufzubauen und Kinder erneut in der islamistischen Mentalität zu erziehen. Das, was der Terror des IS im Mittleren Osten nicht erreichen konnte, versucht heute die Türkei zu vervollständigen. Jeder Angriff, den die Türkei heute durchführt, gibt dem IS Kraft. Diese Angriffe treffen auch auf die Sicherheit der Camps und öffnen den Weg für eine Reorganisation des IS.

Ankara rechtfertigt seinen Staatsterror mit Verweis auf Artikel 51 der UN-Charta, in der das Selbstverteidigungsrecht eines Landes geregelt ist. Wie sind die Reaktionen der anderen Staaten?

Falls die Türkei den Terror, den sie ausübt, ihre rassistische Politik und ihre Kriege mit dem 51. Artikel der Charta der Vereinten Nationen begründen möchte, kann sie das nicht. Denn es ist die türkische Regierung, die angreift, die Grenze überschreitet, Menschenrechte verletzt, mit Gewalt und Vertreibung demographischen Wandel erzwingt, Zivilisten, Frauen und Kinder tötet und internationales Recht mit Füßen tritt. Von unserer Region aus wurden diese Angriffe nicht begonnen, sondern durch die Türkei. Doch die Welt schweigt. Wir wissen, dass jeder die täglichen Angriffe des türkischen Militärs sieht, aber wegguckt.