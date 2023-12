Guatemala: Freiheit für Staatsanwältin

Guatemala-Stadt. Das oberste Gericht von Guatemala hat am Dienstag die Freilassung der Antikorruptionsstaatsanwältin Virginia Laparra angeordnet, die wegen Amtsmissbrauchs zu vier Jahren Haft verurteilt worden war. Das teilte AFP am Mittwoch mit. Die 43jährige Laparra ist eine von mehreren verhafteten früheren Staatsanwältinnen und -anwälten, die in Korruptionsfällen ermittelt hatten. Hinter Gittern gebracht hatte sie Generalstaatsanwältin Consuelo Porras – die zur Zeit auch den Amtsantritt des Sozialdemokraten Bernardo Arévalo zu verhindern sucht. (AFP/jW)