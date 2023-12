Iran: Vergeltung für getöteten General

Teheran. Irans Verteidigungsminister hat nach der Tötung eines hochrangigen Militärs in Syrien mit Vergeltung gedroht, wie die Nachrichtenagentur Tasnim am Mittwoch mitteilte. Am Montag war der iranische General Sejed-Rasi Mussawi, ein Mitglied der iranischen Revolutionswächter (IRGC), in einem Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus durch einen mutmaßlich israelischen Luftangriff getötet worden. Mussawi war laut Tasnim ein Vertrauter des IRGC-Generals Kassem Soleimani, den die USA 2020 im Irak durch einen Drohnenangriff getötet hatten. (dpa/jW)