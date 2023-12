Pakistan: Expremier Sharif kandidiert

Islamabad. Pakistans Expremier Nawaz Sharif tritt erneut bei der Parlamentswahl an. Er strebe eine vierte Amtszeit als Ministerpräsident an, erklärte der Präsident der Pakistanischen Muslimliga-Nawaz (PML-N) und jüngere Bruder von Nawaz, Shehbaz Sharif, am Mittwoch auf einer Parteiversammlung. Nawaz Sharif war erst im Oktober nach mehreren Jahren aus dem Exil in Großbritannien zurückgekehrt. Die PML-N war zuletzt Regierungspartei und stellte mit Shehbaz Sharif den Ministerpräsidenten. Aktuell wird das Land wie üblich in den Monaten vor der Wahl von einem Übergangskabinett regiert. (dpa/jW)