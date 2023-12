USA: Minister besuchen Mexiko

Washington. Der US-amerikanische Außenamtschef Antony Blinken ist am Mittwoch gemeinsam mit Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und Sicherheitsberaterin Liz Sherwood-Randall nach Mexiko gereist. Dort wollen sie mit dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador vor allem über die Migrationspolitik beraten. Die US-Grenzpolizei hat in den vergangenen Wochen Rekordzahlen von täglich etwa 10.000 irregulären Grenzübertritten vermeldet. Momentan haben sich im Süden Mexikos Hunderte Schutzsuchende zusammengetan, um gemeinsam in Richtung US-Grenze zu marschieren. (AFP/jW)