Ukraine wehrt russische Drohnen ab

Kiew. Russland hat die Ukraine nach Kiewer Militärangaben in der Nacht auf Mittwoch mit 46 Kampfdrohnen angegriffen. 32 Drohnen iranischer Bauart seien abgeschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Von den Drohnen, die nicht getroffen wurden, seien die meisten in frontnahen Gebieten wie der Region Cherson eingeschlagen. Andere Drohnen seien abgestürzt oder spurlos verschwunden. In einem Vorort von Odessa sei ein Mensch durch einen Drohneneinschlag getötet worden. (dpa/jW)