Pjöngjang berät Agenda für 2024

Pjöngjang. Die in der Demokratischen Volksrepublik Korea herrschende Arbeiterpartei will ihre politischen Ziele für 2024 auf einer Jahresendsitzung verabschieden, wie die Medien des Landes am Mittwoch berichteten. Zum Auftakt der mehrtägigen Konferenz am Dienstag habe Staatschef Kim Jong Un 2023 als »Jahr eines großen Wandels und großer Veränderung« bezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte Kim den Ausbau der militärischen Schlagkraft seines Landes als vorrangiges Ziel ausgegeben, der durch Bedrohungen insbesondere seitens der USA und Südkoreas erforderlich sei. (dpa/jW)