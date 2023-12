Türkei greift Nordsyrien und Irak an

Ankara. Das türkische Militär hat am Mittwoch erneut Luftangriffe gegen mutmaßliche kurdische Milizen im Norden Syriens und im Irak geflogen. Dabei wurden 71 Ziele angegriffen und angeblich »59 Terroristen neutralisiert«, wie das Verteidigungsministerium in Ankara am gleichen Tag mitteilte. Die Angriffe seien demnach eine Reaktion auf Konfrontationen mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak gewesen, bei denen dem türkischen Militär zufolge am Freitag und am Sonnabend mindestens zwölf türkische Soldaten getötet worden waren. Überprüfen ließen sich die Angaben nicht. (dpa/jW)