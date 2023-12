Moskau sieht Farbrevolution in Belgrad

Moskau. Die Straßenproteste in der serbischen Hauptstadt Belgrad werden nach westlichen Schablonen organisiert, die bereits beim Schüren von Unruhen in anderen Ländern verwendet wurden. Das sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, am Mittwoch laut Agentur TASS auf einer Pressekonferenz in Moskau. Mitglieder des Oppositionsblocks Serbien gegen Gewalt, die seit den vorgezogenen Wahlen am 17. Dezember und dem Wahlsieg des amtierenden Präsidenten Aleksandar Vučić regelmäßig in Belgrad demonstrieren, hatten am 24. Dezember vergeblich versucht, das Belgrader Parlament zu stürmen. (jW)