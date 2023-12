Erklärung der Gruppe »Zora« zu den sie betreffenden Hausdurchsuchungen in Berlin

Paul Zinken/dpa

Am frühen Morgen des 20. Dezember durchsuchten 170 Polizisten wegen des »Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen« fünf Wohnungen und zwei öffentliche Räume in Berlin (jW berichtete). In einer am Montag von der Gruppe »Zora« verbreiteten Erklärung heißt es dazu:

Vier der fünf Betroffenen sind Mitglieder der antikapitalistischen jungen Frauenorganisation Zora, und die Räume werden regelmäßig von der Frauenorganisation genutzt. Zora organisiert Cafés und Vorträge über Sexismus in Schule oder Uni, Gedenken und Demonstrationen für Frauen, die durch die Gewalt eines Mannes gestorben sind, wie Zohra Mohammed Gul vor eineinhalb Jahren in Berlin-Pankow. Dabei ist die internationale Solidarität ein wichtiges Standbein der Organisation: Von Berlin bis Italien, von Kurdistan bis Palästina – alle Frauen haben das Recht, in Freiheit und ohne Gewalt zu leben. Deswegen hat Zora auch Material erstellt wie einen Flyer, der ihre Solidarität mit den palästinensischen Frauen zum Ausdruck bringt. Positionen zu Papier zu bringen, zu verbreiten und damit in Diskussionen zu treten ist kein Verbrechen, sondern das Recht der jungen Frauen!

Aber dieser Flyer führte zu harten Repressionen gegen Zora. Bei den Hausdurchsuchungen kam es zu Gewalt gegen die Frauen, deren Wohnungen durchsucht wurden. Eine Genossin berichtet: »Zehn Polizisten drangen in meine Wohnung ein, ich wurde dabei auf den Boden geworfen, und mir wurden Handschellen angelegt. Bei dieser Behandlung erlitt ich mehrere Verletzungen am ganzen Körper.« Sie hat starke Hämatome und Abschürfungen an mehreren Stellen ihres Körpers. Wir verurteilen diese Gewalt durch die Polizei zutiefst. Hausdurchsuchungen sind ein unverhältnismäßiges Mittel der Repression, wenn junge Frauen Meinungen haben. Die Gewalt, die bei diesen Durchsuchungen angewendet wurde, zeigt uns das wahre Gesicht dieser patriarchalen Institution, die nie wirklich die Funktion hatte, Frauen zu schützen. Im Gegenteil, Staat und Polizei zeigen uns gerade, warum wir uns nicht auf sie verlassen können, wenn wir Gerechtigkeit für ermordete oder Sicherheit für gefährdete Frauen fordern, denn es war das Amtsgericht, das den Durchsuchungsbeschluss fällte.

Die Hausdurchsuchungen hatten das Ziel, die Genossinnen von Zora einzuschüchtern und Angst zu verbreiten. Eine Betroffene sagt dazu: »Diese patriarchale Gewalt wurde genutzt, um uns als junge Frauen einzuschüchtern und kleinzukriegen. (…) Aber wir lassen uns nicht einschüchtern! Unsere Arbeit und unser Kampf sind legitim! Wir werden uns nicht von Medien oder staatlichen Institutionen diffamieren lassen. Wir werden jetzt nur entschlossener weiterkämpfen für die Freiheit der Frauen, hier und weltweit!«

Auf den großen Medienplattformen begann fast zeitgleich zu den Durchsuchungen eine Hetzkampagne gegen Zora. Viele Artikel diffamieren die Genossinnen als Terroristinnen oder Antisemitinnen, um die Legitimität der Arbeit zu unterminieren und einen Vorwand für deren Kriminalisierung zu konstruieren. Damit sollen die repressiven Durchsuchungsmaßnahmen öffentlich gerechtfertigt werden. So schafften sie auch den Nährboden für frauenfeindliche Gewalt, besonders für Drohungen und sexistische Beleidigungen im Internet gegen Frauen und Linke.