Christian Charisius/dpa »Stell dir vor, es ist Schule, und kein Lehrer ist da« (Verdi-Demo vor Finanzbehörde in Hamburg, 4.12.2023)

Die wohl »schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte« (O-Ton Sahra Wagenknecht) und ein »Schlecht-wie-nie« beim PISA-Test. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Die »Bildungsrepublik« ist auch 15 Jahre nach ihrer Proklamation durch Angela Merkel (CDU) voll auf Kurs – Zielrichtung Volksverdummung. Das betrifft auch die Art, wie sich Politiker und Kommentatoren die jüngste Pleite bei der internationalen Schulleistungsstudie erklären. Schuld wären auch und vor allem die vielen Flüchtlinge sowie die Eltern, die das heimische Beschulen schwänzen. »Das hat wahrscheinlich Ursachen in der Tiefengrammatik einer Bevölkerung, es hat was mit Migration zu tun und vielem mehr«, gab etwa Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) zum Besten. Und ob Mama und Papa »vorlesen oder nicht, steht nicht in unserer Macht«.

Brandbeschleuniger der KMK

Was ist mit den jahrzehntelangen Bildungskürzungen, dem Sanierungstau bei Kitas, Schulen und Unis von zusammen 120 Milliarden Euro, dem historischen Personalmangel und dem Reformoverkill entlang von Bildungsplänen, Inklusion oder Schreiben nach Gehör? Steht das auch nicht in der Macht der Regierenden? »Ich bin der Meinung, dass unsere Programme und Schwerpunktsetzungen in die richtige Richtung zeigen«, findet Kretschmann. Als Landesvater von »The Länd« wollte er eigentlich den Einsatz digitaler Geräte im Unterricht per Schulgesetz zur Pflicht machen. Dazu reicht es nicht ganz, aber immerhin wird es laut Landeskultusministerin Theresa Schopper ein »zukunftsfähiges und ganzheitliches Modell« geben, »bei dem es darum geht, Digitalität sinnvoll im Sinne des Lehrens und Lernens einzusetzen«.

Sinnvoll? Zu den PISA-Absteigern zählen auch Finnland und Schweden, die jahrelang als Vorreiter der digitalen Bildung gefeiert wurden. Unlängst erst hat die schwedische Regierung von Ministerpräsident Ulf Kristersson das Vorhaben seines Vorgängers gekippt, obligatorische Tabletnutzung in Kindergärten und der Primarstufe zu etablieren. Auslöser des Beschlusses war eine im Juli vom Stockholmer Karolinska-Institut – einer der renommiertesten medizinischen Universitäten in Europa – veröffentlichte Stellungnahme zur Digitalisierungsstrategie der Nationalen Agentur für Bildung. Die Forscher befanden, dass die behaupteten Vorzüge digitaler Medien beim Lernen »nicht evidenzbasiert« seien und »die Digitalisierung der Schulen große, negative Auswirkungen auf den Wissenserwerb der Schüler« habe. Der Schwerpunkt sei deshalb »wieder auf den Wissenserwerb über gedruckte Schulbücher und das Fachwissen des Lehrers« zu legen. Neben immer mehr anderen Staaten schickt sich aktuell Neuseeland an, ein Handyverbot an Schulen durchzusetzen. Premierminister Christopher Luxon: »Wir wollen, dass unsere Kinder lernen, und wir wollen, dass unsere Lehrer unterrichten.«

Hierzulande wird immer weniger unterrichtet, weil Zehntausende Lehrer fehlen, beziehungsweise Nachwuchskräfte wegen Kürzungsdiktaten nicht eingestellt werden. Zugleich schnurrt der Personalbestand durch großflächige Pensionierungen und den Ausfall von durch Überlastung erkrankten oder ausgebrannten Beschäftigten weiter zusammen. Dabei rückt aus den Hochschulen kaum Verstärkung nach, wofür beschränkte Studienkapazitäten sorgen und ein abschreckender, nachhaltig entwerteter Beruf, der extrem viel Stress, Frustration und unbezahlte Mehrarbeit verspricht. Die zur Linderung des grassierenden Pädagogenmangels zu Jahresanfang 2023 durch die Kultusministerkonferenz (KMK) präsentierten »Empfehlungen« wirken da wie ein Brandbeschleuniger. Demnach sollten Teilzeitarbeit begrenzt, die Klassen größer sowie »Formate des Hybridunterrichts« und »Maßnahmen zur Erhöhung der Selbstlernzeiten« kultiviert werden. Außerdem brauche es noch mehr Quer- und Seiteneinsteiger sowie reaktivierte Pensionäre und müssten Lehramtsstudierende auch ohne fertige Ausbildung auf die Kinder losgelassen werden. Kurzum: Alles, was die Misere herbeigeführt hat, soll nun Heilung verschaffen.

»Es droht eine Spirale aus Überlastung durch Lehrkräftemangel und Lehrkräftemangel durch Überlastung«, beklagt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Aber auch hierfür hat die KMK ein Rezept: »Achtsamkeitstrainings und E-Mental-Health-Angebote.« Den Rest sollen »selbsreguliertes Lernen« besorgen oder Formate wie das in Sachsen erprobte, bei dem ganze Kurse in der Oberstufe eines Gymnasiums virtuell am Unterricht eines in Präsenz unterrichteten Kurses an einem anderen kooperierenden Gymnasium teilnehmen. Von dort ist es nicht mehr allzu weit bis zum volldigitalen Lehrerersatz mit KI-Modul. Klaus Zierer, Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, ist ob solcher Aussichten alarmiert. Per »Digitalpakt« seien Geräte für mehrere Milliarden Euro in die Schulen gebracht worden, »ohne auch nur im Ansatz zu untersuchen, wie das wirkt«, äußerte er sich Mitte Dezember gegenüber dem Münchner Merkur. Als Beispiel seien die »Powerpointdiktatur zu nennen, die vielerorts zum schlechtesten Frontalunterricht aller Zeiten führt« oder die PDF-Flut, die zu einem Lesen führe, das nachweislich weniger lernförderlich sei als das vom Papier. »Das muss sich dringend ändern«, so Zierer. Nicht mit der CSU: Bayerns Staatsregierung will in den kommenden fünf Jahren alle knapp 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler im Freistaat mit Tablets ausstatten.

Moratorium Digitalisierung«

Aber es gibt Dinge, die Hoffnung machen. Schwedens schulpolitischer Rollback hat auch in Deutschland medial Wellen geschlagen, gerade im Licht des neuesten PISA-Schocks. Nicht unbemerkt blieb ebenso der Aufruf von 40 Wissenschaftlern unterschiedlichster Fachrichtungen, die sich vor wenigen Wochen mit der Forderung nach einem »Moratorium der Digitalisierung in Kitas und Schulen« zu Wort gemeldet haben. Wenigstens bei diesem Thema könnte die Diskussion in nächster Zeit Fahrt aufnehmen. Und dann waren da noch die Proteste des Bündnisses »Bildungswende jetzt!« mit bundesweit mehreren tausend Teilnehmern am 23. September. Sie forderten unter anderem ein »Sondervermögen Bildung« von 100 Milliarden Euro im Verbund mit einer Steigerung der jährlichen Bildungs- und Forschungsausgaben auf zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zur Durchsetzung einer echten Bildungsrepublik bräuchte es freilich mehr Druck von der Straße.