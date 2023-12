Pakistan: Protest niedergeschlagen

Islamabad. In Pakistans Hauptstadt sind Einsatzkräfte gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen. Hunderte Teilnehmer eines Protests gegen die Verfolgung der Minderheit der Belutschen seien in der Nacht festgenommen worden, berichteten pakistanische Beamte und Aktivisten am Donnerstag. Auslöser des Protests war die Tötung eines jungen Mannes durch Antiterroreinheiten Anfang Dezember in der Stadt Turbat im Südwesten des Landes. Insbesondere dem Geheimdienst wird immer wieder vorgeworfen, Kritiker in der Provinz Belutschistan mundtot zu machen. Tausende Menschen sollen in den vergangenen Jahrzehnten ohne Spur »verschwunden« sein. (dpa/jW)