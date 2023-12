Frankreich gegen Denkverbote über Israel

Paris. Am Mittwoch hat die französische Zeitschrift L’Obs einen von zahlreichen Wissenschaftlern unterzeichneten Beitrag veröffentlicht, der mit Blick auf den Nahostkonflikt ein »Klima der Überwachung und Selbstzensur« beklagt. Anlass ist ein Anfang November erschienener Artikel des Universitätsprofessors Didier Fassin, in dem dieser den Gazakrieg mit dem deutschen Völkermord an den Herero vergleicht, womit er »heftigste Reaktionen« hervorrief. Die Kolumne wendet sich gegen das »doppelte Tabu«, das israelische Vorgehen als »Genozid« zu bezeichnen und überhaupt historische Analogien anzuführen. (jt)