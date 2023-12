China fordert Einlenken der Philippinen

Beijing. Im Streit um Seegebiete im Südchinesischen Meer hat China die Philippinen zum Einlenken aufgerufen. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte am Donnerstag in Beijing, sein Land hoffe, dass die philippinische Seite »vernünftige Entscheidungen« treffe. Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos hingegen betonte, seine Regierung werde sich weiter für die Rechte seines Landes einsetzen. In den vergangenen Wochen hatten sich die Streitigkeiten um Meeresgebiete zwischen China und den Philippinen erheblich verschärft, es kam unter anderem zu mehreren Zusammenstößen von Schiffen aus den beiden Staaten. (AFP/jW)