Libanon: Tote nach israelischem Beschuss

Beirut. Bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanon ist eine ältere Frau in ihrem Haus getötet worden. Auch ihr Mann soll verletzt worden sein, wie libanesische Medien berichteten. Das israelische Militär erklärte am Donnerstag, es habe Vergeltungsschläge der Luftwaffe auf Ziele der Hisbollah gegeben. Von diesen Positionen im Süden des Libanon aus habe die schiitische Gruppe Angriffe auf Israel gestartet. Nach Angaben der Hisbollah wurde bei einem israelischen Angriff in der Nacht zu Donnerstag einer ihrer Kämpfer getötet. (Reuters/jW)