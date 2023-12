Nordkorea warnt USA und Südkorea

Pjöngjang. Kim Jong Un hat mit einem Atomwaffeneinsatz gedroht, sollte sein Land »mit Atomwaffen provoziert« werden. Kim habe das Militäramt für Raketen angewiesen, »nicht zu zögern«, einen nuklearen Angriff zu starten, »wenn der Feind mit Atomwaffen provoziert«, berichtete die Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Die Warnung folgte auf ein Treffen zwischen Südkorea und den USA in Washington. Die Agenda umfasste unter anderem den Punkt »nukleare und strategische Planung«. Die Demokratische Volksrepublik Korea hatte am Montag ihre bisher stärkste ballistische Interkontinentalrakete getestet. (AFP/jW)