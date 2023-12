Widerstand gegen Macrons Einwanderungsgesetz

Paris. Zahlreiche Prominente in Frankreich haben Präsident Emmanuel Macron zum Verzicht auf das Einwanderungsgesetz aufgerufen. »Es öffnet der nationalistischen Ideologie des Rechtsextremismus Tor und Tür und ist ein Verrat des Wahlversprechens von Macron«, heißt es in dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Aufruf in der Zeitung L’Humanité. Bis zum Donnerstag vormittag hatten mehr als 1.500 Menschen die Erklärung unterzeichnet, darunter Bekannte aus Politik, Kunst und Kultur. Auch 32 Départementpräsidenten kündigten an, die Umsetzung des Gesetzes zu verweigern. Das verschärfte Gesetz war am Dienstag mit den Stimmen der extrem rechten Partei Rassemblement National (RN) verabschiedet worden. Fraktionschefin Marine Le Pen feierte es als einen »ideologischen Sieg«, da es die Bevorzugung von Französinnen und Franzosen festschreibe. (AFP/jW)