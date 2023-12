Gewerkschafter Detlef Hensche ist tot

Berlin. Der langjährige Vorsitzende der IG Medien, Detlef Hensche, ist tot. Er starb nach langer schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren am 13. Dezember in Berlin, wie Verdi am Freitag mitteilte. Während zweier großer Streiks der IG Druck und Papier 1976 und 1978 wurde Hensche bundesweit bekannt. Der erfolgreiche Kampf um den Einstieg in die 35-Stunden-Woche in den 80er Jahren wurde sein größter tarifpolitischer Erfolg. 1992 übernahm er den Vorsitz der inzwischen aus der IG Druck und Papier sowie der Gewerkschaft Kunst fusionierten IG Medien. Die Gründung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, Verdi, war für Hensche eine »politische Notwendigkeit«, schrieb das ND in einem Nachruf am Sonntag. Im Beitritt der DDR zur BRD sah er dagegen eine »feindliche Übernahme«. (jW)