Demokratische Republik Kongo: Wahlbeginn

Kinshasa. In der Demokratischen Republik Kongo haben die Präsidentschaftswahlen begonnen, mit einer Wiederwahl von Amtsinhaber Félix Tshisekedi wird gerechnet. Die ersten Wahllokale öffneten am Mittwoch im Osten des Landes, neben den Präsidentschaftswahlen finden auch Parlaments-, Provinz- und Kommunalwahlen statt. Etwa 44 Millionen registrierte Wähler sind in dem afrikanischen Staat von der Größe Westeuropas zur Stimmabgabe aufgerufen. Der seit 2019 regierende Präsident Tshisekedi hat angesichts einer zerstrittenen Opposition beste Chancen auf eine Wiederwahl. Neben dem 60jährigen bewerben sich 18 Kandidaten um das Präsidentenamt. Tshisekedis größter Herausforderer ist der Geschäftsmann und frühere Gouverneur der Bergbauprovinz Katanga, Moïse Katumbi. Mit der Verkündung von Wahlergebnissen wird erst in einigen Tagen gerechnet. (AFP/jW)