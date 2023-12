Malaysia: Auslaufverbot für israelische Schiffe

Kuala Lumpur. Malaysia hat als Reaktion auf den Krieg in Gaza allen Frachtschiffen unter israelischer Flagge das Anlegen und Auslaufen aus seinen Häfen verboten und Israel beschuldigt, durch das »Massaker und die Brutalität gegen Palästinenser« gegen internationales Recht verstoßen zu haben. Die Verbote seien Sanktionen aufgrund des Gazakrieges, sagte Premierminister Anwar Ibrahim am Mittwoch gegenüber Al Dschasira. Israels größtes Schifffahrtsunternehmen ZIM sei besonders stark betroffen. Schiffen auf dem Weg nach Israel sei es mit sofortiger Wirkung auch untersagt, Fracht in irgendeinem Hafen des südostasiatischen Landes zu laden, sagte Anwar in einer Erklärung. Das Verbot Malaysias erfolgt zu einer Zeit erheblicher Störungen der Schifffahrtsrouten durch Angriffe der Ansarollah (Huthis) im Jemen. (Reuters/jW)