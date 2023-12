China: Russischer Ministerpräsident zu Besuch

Beijing. Chinas Staatschef Xi Jinping hat die engen Beziehungen zwischen seinem Land und Russland als »strategische Entscheidung« beider Seiten bezeichnet. Diese basiere auf den »grundlegenden Interessen beider Völker«, sagte Xi CCTV zufolge dem russischen Ministerpräsidenten Michail Mischu­stin bei dessen Besuch in Beijing am Mittwoch. Beide Länder sollten »die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Energie, Vernetzung und anderen Gebieten vertiefen«, sagte Xi. (AFP/jW)