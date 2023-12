USA: Vorerst keine neuen Ukraine-Hilfen

Washington. Der US-Senat wird nicht vor Anfang nächsten Jahres über ein neues Paket zur Bereitstellung weiterer Hilfe für die Ukraine und zur Stärkung der US-Grenzsicherheit abstimmen, meldete Reuters am Dienstag (Ortszeit). In einer gemeinsamen Erklärung bekundeten der demokratische Vorsitzende Chuck Schumer und der republikanische Vorsitzende im Senat, Mitch McConnell, gegenüber Associated Press, dass es ungewiss bliebe, wie lange der Senat diese Woche noch tagen werde. Das Weiße Haus hat davor gewarnt, dass bis Ende des Jahres die US-Hilfe zur Unterstützung der Ukraine bei der Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete ausgehen werde. Der Antrag der Biden-Regierung beinhaltet ein 61-Milliarden-Dollar-Paket für die Ukraine. (Reuters/jW)