Immobilienpreise im Sinkflug

Berlin. Die Immobilienpreise in Deutschland sind 2023 erstmals seit 2010 gesunken, ergab eine am Dienstag vorgestellte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). In mehr als 150 untersuchten Städten waren Baugrundstücke, Eigenheime und Eigentumswohnungen durchschnittlich um zwei Prozent günstiger als im Vorjahr. In Ballungsräumen wie Berlin, Hamburg oder München sanken die Preise für Baugrundstücke und Eigenheime um sechs bis sieben Prozent. »Die Blase ist geplatzt«, erklärte Konstantin Kholodilin vom DIW. Anders als die Kaufpreise gehen die Mieten der Studie zufolge weiter nach oben: Sie steigen 2023 im Schnitt um drei Prozent. (dpa/jW)