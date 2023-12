Umsatzeinbruch im Gastgewerbe

Wiesbaden. Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Oktober 2,5 Prozent weniger Umsatz gemacht als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Zum Vorjahresmonat wurde ein Rückgang von real 3,8 Prozent verzeichnet, im Vergleich zum Oktober 2019 – also vor Corona – sogar von 13,3 Prozent. Eine besonders große Lücke klaffte in der Gastronomie. Restaurants, Gaststätten und Co. setzten preisbereinigt 14,7 Prozent weniger um als im Oktober 2019. Zum Jahreswechsel läuft nun die Mehrwertsteuersenkung auf Speisen aus. Dann werden wieder 19 statt sieben Prozent fällig. (Reuters/jW)