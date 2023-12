DB leitet Verkauf von Schenker ein

Berlin. Mit einer Anzeige im Wall Street Journal vom Dienstag hat die Deutsche Bahn (DB) das Bieterverfahren für die Logistiktochter DB Schenker eingeleitet – die einzige DB-Sparte, die nennenswerte Gewinne erzielt. 2022 waren es 1,8 Milliarden Euro, für 2023 wird mit einer Milliarde Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT) gerechnet, für 2024 wieder mit etwas mehr als einer Milliarde Euro. Schenker hat über 75.000 Mitarbeiter an mehr als 1.800 Standorten in über 130 Ländern. Weltweit gehört die DB-Tochter zu den vier größten Logistikkonzernen neben Kühne + Nagel, DHL und der dänischen DSV-AG. Der Komplettverkauf von Schenker an einen Wettbewerber oder einen Investor wird an der Konzernspitze der Bahn favorisiert. (Reuters/jW)