Hessen: Räumung einer Druckerei abgeschlossen

Frankfurt am Main. Die Polizei hat die Besetzung der ehemaligen Dondorf-Druckerei in Frankfurt am Main beendet. Am frühen Dienstag morgen seien acht Menschen auf dem Dach des Gebäudes festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Person habe Widerstand geleistet und sei bei der Festnahme verletzt worden. »Die Besetzerinnen und Besetzer wurden – wie geplant – schlafend angetroffen«, hieß es. In der Nacht sind zudem zwei Menschen festgenommen worden, die Rucksäcke mit Lebensmitteln an einen Seilzug zum Dach gehängt haben sollen. Laut Polizeisprecher handle es sich dabei um Beihilfe zum Hausfriedensbruch. Die Besetzer, die den Erhalt des zum Abriss vorgesehenen Gebäudes fordern, hatten zuvor kritisiert, dass die Polizei ihnen den Zugang zu Essen und Trinken verwehre. (dpa/jW)