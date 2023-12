Pakistan: Gericht gewährt Khan Kaution

Islamabad. Wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Pakistan soll Expremier Imran Khan nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs gegen die Zahlung einer Kaution freikommen. Die Richter urteilten am Freitag in einem von mehreren Prozessen gegen den Politiker überraschend zu Khans Gunsten. Im konkreten Fall geht es um Vorwürfe der mutmaßlichen Weitergabe vertraulicher diplomatischer Nachrichten. Derzeit ist Khan in einem Gefängnis unweit der Hauptstadt Islamabad inhaftiert. Wegen anderer laufender Verfahren bleibt jedoch unklar, ob der frühere Kricketstar tatsächlich aus der Haft entlassen wird. (dpa/jW)