Japan: Regierung erhöht Militärausgaben

Tokio. Japans Regierung hat für das nächste Jahr einen Militäretat in Rekordhöhe gebilligt. Die Ausgaben sollen im Vergleich zum laufenden Fiskaljahr um 17 Prozent auf umgerechnet 50,5 Milliarden Euro steigen, wie die Agentur Kyodo am Freitag berichtete. Demnach seien Japans Aufrüstungspläne in erster Linie gegen China und die Demokratische Volksrepublik Korea gerichtet, deren Nuklearprogramm Tokio als Gefahr sehe. Pjöngjang rechtfertigt seine atomare Aufrüstung wiederum mit Bedrohungen und Aggressionen seitens der USA und ihrer Verbündeten, darunter Japan. (dpa/jW)