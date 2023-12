EU: Teilnahme an Rotmeerflotte

Brüssel. Die EU bereitet eine Beteiligung an der US-Initiative zur Sicherung der Handelsschiffahrt im Roten Meer vor, wie dpa am Freitag mitteilte. Dafür solle das Mandat der bereits existierenden Antipiraterieoperation »Atalanta« ausgeweitet werden. Bei einem EU-Treffen am Donnerstag hatte nur Spanien Vorbehalte gegen eine solche Regelung. Hintergrund ist, dass die jemenitischen Ansarollah die Passage durchs Rote Meer für alle Schiffe mit Israel-Bezug sperren wollen, solange der Gazastreifen unter israelischem Dauerbeschuss liegt und von Hilfslieferungen abgeschnitten ist. (dpa/jW)